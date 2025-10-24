Starter-Set: 3 smarte Lampen E27 (800)
Mit dem Philips Hue-Starter-Kit erhältst Du immer das richtige Licht für Deine täglichen Aktivitäten. Dazu gehören drei intelligente E27-Lampen, die Hue Bridge und der Dimmschalter. Verwende kühles Licht zum Aufwachen oder warme Töne, um abends zur Ruhe zu kommen.
Aktueller Preis ist 149,95 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Bis zu 800 Lumen*
- 3 x E27-Lampe
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110