Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Wireless Dimming Kit E27

Wireless Dimming Kit E27

Leg los mit dem Philips Hue Light Recipe Kit. Mit der mitgelieferten E27-Lampe und dem Dimmschalter kannst Du vier voreingestellte Lichtszenen durchlaufen und das Licht kabellos dimmen. Verbinde alles mit der Hue Bridge, um die intelligenten Funktionen nutzen zu können.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Bis zu 800 Lumen*
  • Warmweißes bis kaltweißes Licht
  • Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    60x110

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Die Lampe

Der Schalter

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay