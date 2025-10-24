Integrieren Sie einen perfekt passenden Philips hue White Ambiance-Spot in Ihrem Philips hue-Lampensystem und genießen Sie warmes und kaltes Weißlicht, dass Ihnen bei allen Aktivitäten durch den Tag hilft. Verbinden Sie ihn mit der Philips hue-Bridge und steuern Sie ihn auf Ihre gewünschte Weise.