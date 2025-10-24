Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance

White Ambiance

Integrieren Sie einen perfekt passenden Philips hue White Ambiance-Spot in Ihrem Philips hue-Lampensystem und genießen Sie warmes und kaltes Weißlicht, dass Ihnen bei allen Aktivitäten durch den Tag hilft. Verbinden Sie ihn mit der Philips hue-Bridge und steuern Sie ihn auf Ihre gewünschte Weise.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • Hue
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • Einzelne Lampe
  • GU10
  • 5,5 W
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    50x57

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Packmaße und Gewicht

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay