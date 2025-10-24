White Ambiance
Integrieren Sie einen perfekt passenden Philips hue White Ambiance-Spot in Ihrem Philips hue-Lampensystem und genießen Sie warmes und kaltes Weißlicht, dass Ihnen bei allen Aktivitäten durch den Tag hilft. Verbinden Sie ihn mit der Philips hue-Bridge und steuern Sie ihn auf Ihre gewünschte Weise.
Produkt-Highlights
- Hue
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Einzelne Lampe
- GU10
- 5,5 W
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x57