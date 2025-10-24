A60 - Smarte Lampe B22 - 800 (Doppelpack)
Diese zwei smarten B22-LED-Lampen verfügen über Millionen Schattierungen weißen und farbigen Lichts sowie kabelloses Dimmen. So entsteht sofort die passende Stimmung in Deinem Zuhause. Verwendbar in jeder Standardleuchte mit Bajonettsockel.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 806 Lumen*
- Weißes und farbiges Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x109