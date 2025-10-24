Support
White and color smart light bulb with a rounded shape, pink illumination, matte finish, and visible bayonet cap base.

A60 - Smarte Lampe B22 - 800

Nutze diese smarte B22-LED-Lampe in jedem Bajonettsockel mit Millionen Weiß- und Farbschattierungen. Diese kabellos dimmbare Lampe erzeugt sofort ein stimmungsvolles Licht.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produktdatenblatt herunterladen

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Bis zu 806 Lumen*
  • Weißes und farbiges Licht
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    60x109

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay