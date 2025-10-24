A60 – Smarte Lampe B22 – 810 lm
Hol Dir mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, um weniger Strom zu verbrauchen, die Chromasync™ Präzisionsfarbanpassung und das volle Spektrum an weißem Licht zu erleben. Erziele den idealen Farb- oder Weißlicht-Ton und passe ihn mit der Möglichkeit ultra-niedrig zu dimmen von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 % an.
Produkt-Highlights
- Up to 810 lumen
- Full-spectrum light (1000-20000K)
- Dimmable to 0.2% brightness
- Chromasync™ precision color
- Control using app or voice
Technische Daten
Nutzlebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
50.000
Nennlebensdauer
25.000