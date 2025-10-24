Attract Outdoor Wandleuchte schwarz
Die Außenwandleuchte Attract wirft mit ihrem Glasschirm und dem einzigartigen Lichteffekt einen subtilen, farbigen Lichtbogen an die Wand. Diese traditionelle und dennoch moderne Leuchte passt hervorragend auf Deine Terrasse, in den Garten oder den Eingangsbereich.
Aktueller Preis ist 169,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Integrierte LED
- Weiß- und Farblicht
- netzstrombetrieben
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Glas