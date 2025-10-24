Beyond Pendelleuchte
Diese stylische Philips Hue Beyond LED-Pendelleuchte kombiniert eine Ambiente schaffende Stimmungsbeleuchtung mit warmweißer Arbeitsplatzbeleuchtung. Sie lässt sich in Dein kabelloses Heimnetzwerk integrieren, sodass Du sofortige und vollständige Kontrolle über die Beleuchtung Deines Zuhauses über jedes Mobilgerät erhältst.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
- Steuerung mit Deiner Stimme*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Glas