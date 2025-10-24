Mit unseren Hue Sockelleuchten für den Außenbereich bringst Du Licht in Deinen Garten, auf die Veranda, auf die Terrasse, die Hofeinfahrt oder Deinen Balkon! Mache Dich jetzt bereit für die nächste Gartenparty und überrasche Deine Gäste mit farbenfrohen Lichtakzenten und tollem Ambiente. Oder genießen Sie lange Abende bei warmweißem Licht zum Entspannen. Alles was Du benötigst ist ein Basis-Set mit Netzteil, an welches bis zu 5 Hue Niedervolt-Leuchten (Lily und Calla) angeschlossen werden können.