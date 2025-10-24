Centura eckiger Einbauspot weiß
Setze mit Hue Centura zu jeder Gelegenheit einen perfekten Lichtakzent. Sie eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du in einem Raum direkt Lichtszenen einstellen. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Lichtfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 69,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik