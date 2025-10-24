Füge jedem Raum Farbe hinzu – mit diesen zwei smarten Kerzenlampen, die warmweißes bis kaltweißes Licht, aber auch 16 Millionen Farben bietet. Nutze Bluetooth zur sofortigen Lichtsteuerung in einem Raum oder schließe die Hue Bridge an, um den vollständigen Funktionssatz zu nutzen.