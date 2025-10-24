Lightstrip Plus Basis-Set V3
Füge Deinem Philips Hue Lichtsystem einen LightStrip Plus hinzu und setze Deine Balken, Schränke und Entertainment-Systeme gekonnt in Szene. Der LightStrip Plus kann individuell gebogen, gekürzt sowie verlängert und somit an jedem beliebigen Gegenstand angebracht werden.
Aktueller Preis ist 79,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x 2 Meter Lightstrip
- 1 x Netzteil
- Weißes und farbiges Licht
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Silikon