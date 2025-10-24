Outdoor Lightstrip 2 Meter
Dieser vollständig flexible 2 m lange Outdoor Lightstrip kann nach Belieben geformt und gebogen werden. Ob als Begrenzung eines Pfads im Garten oder als Ornament an einer Wand oder Säule – mit den mitgelieferten Clips und Schrauben ist die Installation überall möglich.
Aktueller Preis ist 89,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x 2 Meter Lightstrip
- Weißes und farbiges Licht
- Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Farbe(n)
multi
Material
Silikon