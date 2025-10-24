Sale
Sana Wandleuchte
Die Philips Hue White and Color Ambiance Sana Wandlampe hat ein schlankes Design, sorgt für einen indirekten Lichteffekt und verleiht Deiner Inneneinrichtung einen modernen Touch. So kannst Du mit dem geeigneten Weiß- oder Farblichtton Deiner Wahl die perfekte Atmosphäre schaffen.
Aktueller Preis ist 146,99 €, ursprünglicher Preis ist 209,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Aluminium