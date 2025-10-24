Starter-Kit, E27
Bringe mit dem Philips Hue White and Color Ambiance Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Dieses Set enthält zwei smarte Lampen und eine Hue Bridge, mit der Du die Lampen vollständig steuern, auf die Hue App zugreifen und von weiteren unbegrenzten Möglichkeiten profitieren kannst.
Aktueller Preis ist 149,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Steuerung mit App oder Sprache*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110