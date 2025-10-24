Starter-Kit, GU10
Gebe mit dem Philips Hue White and Color Ambiance Starter-Kit jedem Raum eine eigene Farbe. Dieses Kit enthält drei intelligente GU10-Farblampen, die Hue Bridge und einen Dimmschalter. Steuere Deine Beleuchtung, und entdecke unbegrenzte intelligente Möglichkeiten.
Aktueller Preis ist 199,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- 3 x GU10-Lampe
- Weißes und farbiges Licht
- Inklusive Dimmschalter
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x71