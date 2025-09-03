*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Neu
Starter-Set: 2 smarte E27-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro
Mit der Hue Bridge Pro erhältst Du superstarke Smart-Beleuchtungsfunktionen. Mit einem neuen Chip, der komplexe Algorithmen und KI-gestützte Funktionen ausführen kann, ist es schneller und leistungsfähiger als je zuvor. Mit den im Lieferumfang enthaltenen farbfähigen Glühbirnen und der bequemen Steuerung über den mitgelieferten Schalter bringen Sie Farbe in jeden Raum.
Produkt-Highlights
- Supports 150+ lights, 50+ accessories
- Use lights as motion sensors with MotionAware™
- Unlocks Hue Sync surround lighting and security integration
- White Ambiance +16 Millionen Farben
- Cutomizable, convenient control
Zigbee Security
Deine Privatsphäre ist unsere Priorität. Zigbee und Philips Hue verhindern unbefugten Zugriff auf Dein smartes Lichtsystem.
Steuere Dein gesamtes Zuhause von überall
Mit der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro kannst Du über die Hue App von überall aus auf Dein Smart Home System zugreifen. Steuere Deine Lampen, erhalte Sicherheitsbenachrichtigungen – oder richte Dein System einfach so ein, dass es nach einem Zeitplan mit Automatisierungen läuft.
Hue MotionAware™
Mit dieser smarten neuen Funktion, die exklusiv mit der Hue Bridge Pro verfügbar ist, kann Dein Beleuchtungssystem intuitiv auf Deine Bewegungen im Haus reagieren. Mit mindestens drei Lichtpunkten im selben Raum kannst Du einen Bewegungsbereich schaffen, in dem Deine Anwesenheit erkannt wird und alle zugewiesenen Lichter eingeschaltet werden. Kein separater Bewegungssensor nötig!
Mehr Kapazität, schnellerer Prozessor
Im Vergleich zur Hue Bridge bietet die Hue Bridge Pro 3x mehr Kapazität, Platz für mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile, 500 Lichtszenen und 5x schnellere Reaktionszeiten mit dem neuen Hue Chip Pro.
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60 x 110