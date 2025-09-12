Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Starter-Set: 2 smarte Lampen B22 (1100) + Smart Button

Starter-Set: 2 smarte Lampen B22 (1100) + Smart Button

Mit dem Philips Hue White & Color Ambiance B22 Starter-Set verleihst Du jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Stelle eine Verbindung zu der mitgelieferten Hue Bridge her und nutze die unendlich vielen Features. Steuerung per App, Stimme oder den mitgelieferten Smart Button.

Produkt-Highlights

  • Nutzungsdauer ca. 10 Jahre
  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Steuerung mit Hue Smart Button
  • Philips Hue Bridge enthalten
  • Weißes und farbiges Licht
Technische Daten

