Bringe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Verbinde die Lampen mit der enthaltenen Hue Bridge, um eine endlose Auswahl an Funktionen zu nutzen. Steuere Dein Licht über die App, über Deine Stimme oder die enthaltenen Smart Buttons. Beim günstigen Setpreis unserer Starter-Sets sparst Du den Preis der Bridge.