Xamento Einbauspot schwarz
Bringe Spaß in Deinen Alltag mit Hue Xamento. Das Einbau-Downlight in Schwarz bietet Millionen Farben für eine smarte Beleuchtung. Diese Leuchte im modernen Design mit Schutzart IP44 passt in jedes Badezimmer.
Aktueller Preis ist 79,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- 1 x GU10-Lampe
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik