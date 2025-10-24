Doppelpack GU10
Bringe diese beiden GU10 LED-Lampen in Deinen Spots an und genieße ihr weiches Weißlicht und das sofortige, kabellose Dimmen in jedem Zimmer Deines Zuhauses.
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Angenehmes weißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x54