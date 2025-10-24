Sale
E14 Lampe Tropfenform Doppelpack - 470lm
Vernetzte Deine kleinsten Leuchten – zum Beispiel Wand-, Tisch- oder Schreibtischleuchten – mit zwei Philips Hue White P45 E14 Lampe in Tropfenform. Diese kleine Lampe erzeugt ein dimmbares, warmweißes Licht und lässt sich mit Bluetooth in einem Raum steuern. Schließe die Hue Bridge an, um sämtliche Funktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 27,99 €, ursprünglicher Preis ist 34,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Angenehmes weißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
45x77