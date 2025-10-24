Sale
Fuzo Outdoor Wegeleuchte schwarz
Vewende Philips Hue auch im Außenbereich. Verbinde die Wegeleuchte Fuzo mit Deiner vorhandenen Hue Bridge, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen und die Erzeugung einer beliebigen Atmosphäre. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Aktueller Preis ist 111,99 €, ursprünglicher Preis ist 139,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Integrierte LED
- Warmweißes Licht (2700K)
- netzstrombetrieben
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall