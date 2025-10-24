Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Fuzo Outdoor Wegeleuchte schwarz

Sale

Fuzo Outdoor Wegeleuchte schwarz

Vewende Philips Hue auch im Außenbereich. Verbinde die Wegeleuchte Fuzo mit Deiner vorhandenen Hue Bridge, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen und die Erzeugung einer beliebigen Atmosphäre. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • Integrierte LED
  • Warmweißes Licht (2700K)
  • netzstrombetrieben
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

