Vewende Philips Hue auch im Außenbereich. Verbinde die Wegeleuchte Fuzo mit Deiner vorhandenen Hue Bridge, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen und die Erzeugung einer beliebigen Atmosphäre. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.