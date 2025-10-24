Starter-Kit, B22
Erweitere Deinen Beleuchtungskomfort mit einem Philips Hue White-Starter-Set B22. Verbinde die Lampen mit der mitgelieferten Hue Bridge, um Funktionen wie kabelloses Dimmen, Routinen und Timer zu nutzen. Steuere Dein Licht über die App, über Deine Stimme oder den enthaltenen Smart Button.
Produkt-Highlights
- White
- Warmweißes Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Inklusive Smart Button
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110