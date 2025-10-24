Support
A set of smart white light bulbs with matching accessories, including a hub and switch, all featuring a consistent modern design.

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Smart Button

Erweitere Deinen Beleuchtungskomfort mit einem Philips Hue White-Starter-Set E27. Verbinde die Lampen mit der mitgelieferten Hue Bridge, um Funktionen wie kabelloses Dimmen, Routinen und Timer zu nutzen. Steuere Dein Licht über die App, über Deine Stimme oder den enthaltenen Smart Button.

Sockel

Lichtfarbe

Form

Modell

Pack

Produktdatenblatt herunterladen
Produkt-Highlights

  • White
  • Bis zu 1100 Lumen*
  • Warmweißes Licht
  • Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
  • Inklusive Smart Button
Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    61x110

Design und Materialausführung

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Die Lampe

Der Schalter

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

