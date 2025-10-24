Welcome Flutlicht
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Das Welcome Flutlicht kann mit Deiner vorhandenen Hue Bridge verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen, und die Erzeugung beliebiger Atmosphären. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Aktueller Preis ist 139,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Integrierte LED
- Warmweißes Licht (2700K)
- netzstrombetrieben
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall
Synthetik