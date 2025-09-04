Support
  • Einheitliches, gleichmäßiges Licht
  • Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
  • Bietet ein helles, realistisch weißes Licht

Verleihe Deinem Zuhause mit einem sanften Lichtakzent neuen Ausdruck

Philips Hue Lightstrips sind heller, kräftiger und besser als je zuvor.
Modernste Technologie trifft auf flexibles Design, um stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung zu schaffen, die perfekt in jeden Raum passt.   

Ein Abschnitt der Flux und OmniGlow Lightstrips
Ein Schlafzimmer, das mit indirektem Licht in rosa und warmweißen Tönen von Lightstrips beleuchtet wird, die unter dem Bett und hinter Decken- und Wandnischen versteckt sind, um die Wand in Licht zu tauchen.

Dekoriere und verschönere jeden Innenraum

Wähle zwischen farbenfrohen, stimmungsvollen oder realistischen Weißtönen, um das perfekte Ambiente mit einem diffusen Schein zu schaffen, der Deine Wände, Böden und Decken in Licht taucht. Die präzise Farbabstimmung und gleichmäßige Farbmischung durch die Chromasync™ Technologie sorgt für nahtlose Farbverläufe bis in jeden Winkel. Gestalte Deinen Raum mit wunderschönen Lichtszenen und dynamischen Effekten, passend zu jeder Stimmung und jedem Anlass. Schneide sie so zu, dass sie überall passen – von Ecken über Wände und Decken bis hin zu Treppen.  

Eine Küche ist mit hellweißem, indirektem Licht von Lightstrips ausgeleuchtet, die unter Arbeitsplatten sowie in Decken- und Wandnischen verborgen sind und die Wände in sanftes Licht tauchen.

Heller und weißer als je zuvor

Bring jede Ecke mit hellem, ultrahellem und realistisch weißem Licht zum Leuchten. Diese Lightstrips liefern mit ihren speziellen weißen und warmweißen LEDs die reinsten, klarsten Weißtöne. Mit dem ultrahellen Licht von bis zu 6000 Lumen genießt Du kraftvolle Lichtakzente an den Wänden oder funktionales Licht, das Dir hilft, Dich zu konzentrieren oder alltägliche Aufgaben zu erledigen. Hol Dir mit Vollspektrum-Tageslicht das Gefühl von natürlichem Tageslicht in Innenräumen. Genieße die größte Bandbreite an Weißtönen, von den wärmsten Bernsteinfarben eines sommerlichen Sonnenuntergangs bis zu den kältesten Weißtönen eines blauen Winterhimmels.   

Ein Paar sitzt auf einem Sofa in einem Wohnzimmer, dessen Ecken und Deckenlinien mit dem direktem Licht eines OmniGlow Lightstrips beleuchtet sind.

Überragende Lichtqualität, die ins Auge fällt

Der OmniGlow Lightstrip bietet ein hervorragendes Lichterlebnis. Erzeuge mit der OmniGlow Technologie und einer lichtstreuenden Hülle, in der die „LED-Spots” verborgen sind, eine äußerst gleichmäßige, einheitlich Lichtlinie. OmniGlow ist hell genug für eine Direktbeleuchtung und kann als ein echter Blickfang in Deiner Raumgestaltung wirken. Mit seiner hohen Lichtleistung ist es die perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Sein fortschrittlicher 16-Bit-Chip erzeugt äußerst sanfte und natürliche dynamische Effekte, die jeden Innenraum besonders eindrucksvoll machen.

Ein Paar sitzt auf dem Sofa und sieht fern, umgeben von dem indirekten, rosafarbenen Licht eines Hue Flux Lightstrip. Der Mann steuert mit der Hue App auf seinem Smartphone die Lampen.

Ultimative, mühelose Kontrolle 

Mit der Hue App oder per Sprachsteuerung kannst Du ganz einfach eine stimmungsvolle Lichtszene erstellen, zu Deiner Stimmung passende Effekte einstellen oder einfach Deine Lightstrips steuern. Integriere mithilfe der Hue Bridge Pro Deine Lightstrips nahtlos in alle Philips Hue Lampen, Leuchten und smarten Steuerungen. Mit der Hue Bridge Pro kannst Du Deine Lightstrips im gesamten Zuhause von überall auf der Welt steuern und ganz einfach Automatisierungen planen.   

Entdecke die Hue App

