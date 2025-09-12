Support
Nahaufnahme der Vorderseite von myGarden Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10

Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10

Dieser authentische Philips Puled LED-Spot in Schwarz verleiht Deinem Garten bei Nacht einen charmanten Look. Er strahlt warmweißes Licht aus und erweckt Deinen Garten abends beim Familienessen oder beim Treffen mit Freunden zum Leben.

Produkt-Highlights

  • 2700 K
  • Schwarz
  • Wasserdicht
Finde die passende Bedienungsanleitung

Dekorative Außenbeleuchtung

Durch Außenleuchten können Sie Ihrem Garten oder Außenbereich ein schöneres Aussehen verleihen. Einmalige Besonderheiten werden durch Licht hervorgehoben, Wege werden stilvoll beleuchtet und es wird ein perfektes Ambiente für unvergessliche Abende mit Freunden und der Familie geschaffen. Aus diesem Grund hat Philips myGarden entwickelt, eine Produktpalette an Außenbeleuchtung, die die richtige Mischung aus Flair und Funktionalität bietet und Ihnen dadurch hilft, das Beste aus Ihrem Außenbereich mit Ihrem persönlichen Stil herauszuholen.

Weiches, warmweißes Licht

Warmweißes Licht erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Smartes Licht passt sich einfach an die täglichen Aktivitäten an.

Entwickelt für den Außenbereich – wasserbeständig nach IP44

Entwickelt für den Außenbereich – wasserbeständig nach IP44

Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und ideal für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und echtem Glas.

Schwenkbarer Spotkopf

Schwenkbarer Spotkopf

Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.

Einfache Installation für jede Anwendung

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Aluminium

    Glas

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Gartenbereich

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Sonstiges

