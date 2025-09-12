Entwickelt für den Außenbereich – wasserbeständig nach IP44

Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und ideal für die Verwendung im Außenbereich geeignet.