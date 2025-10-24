Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue White Filament Lampe E27 Filament Globe G93 - 550lm

Sale

E27 Filament Globe G93 - 550lm

Setze klare Akzente mit einer runden LED Globe Lampe im Stil altbekannter Glühbirnen mit Glühdraht. Trotz Vintage-Stil verfügen Filament-Lampen über alle modernen, smarten Funktionen. Dimme oder ändere das Licht nach Deinen Vorlieben.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produktdatenblatt herunterladen

Produkt-Highlights

  • Philips White Filament Lampe
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    95x150

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay