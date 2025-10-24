Sale
E27 Filament Globe G93 - 550lm
Setze klare Akzente mit einer runden LED Globe Lampe im Stil altbekannter Glühbirnen mit Glühdraht. Trotz Vintage-Stil verfügen Filament-Lampen über alle modernen, smarten Funktionen. Dimme oder ändere das Licht nach Deinen Vorlieben.
Aktueller Preis ist 26,24 €, ursprünglicher Preis ist 34,99 €
Produkt-Highlights
- Philips White Filament Lampe
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
95x150