Die größere Ausführung der länglichen Edison-Filament-Lampe im ST72-Design ist eine moderne Lampe im traditionellen Stil: Sie ist bluetoothfähig, verfügt über einen gewickelten Glühfaden und eine elegante, bernsteinfarbene Beschichtung. Verwende sie mit Bluetooth oder verknüpfe sie mit einer Hue Bridge, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.