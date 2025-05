Steuere mit jeder einzelnen Taste des in Schwarz oder Weiß erhältlichen Hue Tap Dial Schalter bis zu drei Zimmer oder eine Zone. Drehe das Einstellrad, um das Licht dunkler oder heller zu stellen. Montiere den Schalter an der Wand, bringe ihn auf einer magnetischen Oberfläche an oder verwende ihn als Fernbedienung.