Philips Hue Schlussverkauf

1. Diese Aktion gilt ab 24. Juli 2023 solange der Vorrat reicht.



2. Der Rabatt:

a. wird direkt auf das Produkt angewendet.

b. wird im Rahmen dieser Aktion auf maximal 25 Produkte angewendet.



3. Diese Aktion:

a. gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.

b. kann nicht mit anderen Angeboten im Hue Shop kombiniert werden.

c. unterliegt dem Vorbehalt hinsichtlich Änderungen von Preis und/oder Produkt sowie hinsichtlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehlern.

4. Der Anbieter ist Signify Germany. Signify behält sich das Recht vor, eine Aktion jederzeit abzubrechen oder diese Nutzungsbedingungen durch eine Neuveröffentlichung zu ändern.