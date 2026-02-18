Leitfaden für Ersatzteile
Bieten wir Ersatzteile an?
Bieten wir Ersatzteile an?
Bieten wir Ersatzlampen an?
Bieten wir Ersatzlampen an?
Bieten wir einen Ersatz für die Stromversorgung an?
Bieten wir einen Ersatz für die Stromversorgung an?
Gibt es Ersatzteile für die Lily Outdoor Spots zu kaufen, z. B. den Erdspieß?
Gibt es Ersatzteile für die Lily Outdoor Spots zu kaufen, z. B. den Erdspieß?
Können die Leuchtmittel für Hue Go ersetzt werden?
Können die Leuchtmittel für Hue Go ersetzt werden?
Erfahre mehr über den Austausch von Leuchten
Energiespartipps mit smartem Licht
Vielleicht fragst Du Dich, wie Du zu Hause mit der smarten Beleuchtung von Philips Hue Energie sparen kannst. Wir haben eine Studie durchgeführt, in der wir verschiedene Einstellungen von weißen und farbigen Lampen miteinander verglichen haben – hier sind die Ergebnisse.