Ein Schlafzimmer schimmert im warmweißen Licht einer Signe Tischleuchte.

Ganz neu für 2026

Schau Dir diese neuen Produkte an, die im Sale enthalten sind!

Perfekt, um das kommende Jahr zu beleuchten...

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

89,99 €

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m

Hue White & Color Ambiance

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m

7 m lange Lichterkette
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen

159,99 €

Neon Lightstrip für den Außenbereich 5 m

LIGHTSTRIPS

Neon Lightstrip für den Außenbereich 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen

199,99 €

Flux Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen

69,99 €

Flux Lightstrip für den Außenbereich 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip für den Außenbereich 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
3000 Lumen

149,99 €

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Hue White & Color Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben

109,99 €

Hue Festavia Kugel-Lichterkette für den Außenbereich, 14 m

Hue White & Color Ambiance

Hue Festavia Kugel-Lichterkette für den Außenbereich, 14 m

14 m lange Lichterkette
20 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
3000 Lumen

249,99 €

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

49,99 €

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

24,99 €

Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

LIGHTSTRIPS

Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Hue White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

Bis zu 810 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache

99,99 €

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Hue White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache

64,99 €

Strahlend gute Vorsätze für das neue Jahr!

Die smarte Beleuchtung von Philips Hue ist perfekt, um Dein Wohlbefinden zuhause zu steigern,
die Zeit mit Deinen Lieben zu etwas ganz Besonderem zu machen und Dich Deinen Hobbys optimal zu widmen.

Ein Mann wacht sanft im weichen, warmweißen Licht einer Signe Stehleuchte auf.

Gib Deinem Wohlbefinden einen Schub

Musst Du Dich konzentrieren, erfrischen oder entspannen? Philips Hue hat, was Du brauchst! Stelle die Lichtszenen Energie tanken, Konzentrieren oder Entspannen in der Hue App ein und genieße Lichttöne, die zu Deiner Stimmung passen. Oder warum nicht eine sanfte Aufwachroutine einrichten, die einen natürlichen Sonnenaufgang nachahmt?

Entdecke die beste Beleuchtung für Dein Wohlbefinden
Drei Freunde genießen zu Hause eine Mahlzeit bei smartem Licht in warmen Tönen.

Lass Deine besonderen Momente strahlen

Möchtest Du dieses Jahr mehr Zeit mit Deinen Lieben verbringen? Mache jeden Moment mit smarter Beleuchtung zu etwas ganz Besonderem! Schaffe die perfekten Atmosphäre für Familienzeit, romantische Abendessen und unvergessliche Partys. Zeit, mit der Planung zu beginnen!

Entdecke stimmungsvolle Beleuchtung
Ein Paar vertieft sich in ein Videospiel bei smartem Licht in Blautönen.

Entdecke Deine Lieblingshobbys neu

Ob Du nun Gamer oder Filmfan bist, Philips Hue hat, was Du brauchst. Sorge mit Lichtszenen für die richtige Stimmung – wähle aus der maßgeschneiderten Galerie oder erstelle deine eigene. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit allen Bildschirminhalten und sorge für ein total immersives Erlebnis.

Entdecke Entertainment Beleuchtung

Über die Neujahrsangebote für smarte Beleuchtung

Wann beginnen und enden die Neujahrsangebote 2026?

Wie kann smartes Licht zu einem glücklichen und gesunden neuen Jahr beitragen?

Wie können LED-Lampen die Schlafqualität im neuen Jahr verbessern?

Geschäftsbedingungen

Neujahrsangebote mit 30 % Rabatt

  Diese Aktion ist vom 8. Januar bis zum 21. Januar 2026 gültig.
  Wähle zwei oder mehr Artikel aus den Neujahrsangeboten aus und spare 30 % auf alle ausgewählten Sale-Artikel. Für Artikel in Deinem Warenkorb, die nicht im Angebot sind, gibt es beim Checkout keinen Rabatt.
  Der Rabatt wird an der Kasse automatisch auf die Artikel der Neujahrsangebote angewendet.
  Der Rabatt gilt nur für Produkte, die in der Aktion Neujahrsangebote 2026 enthalten sind.
  Im Falle einer Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt unter Umständen vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. 
  Diese Sonderaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
  Diese Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot im Hue Shop genutzt werden.
  Diese Aktion gilt vorbehaltlich von Preis- und/oder Produktänderungen sowie Rechtschreib-, Druck- und Setzfehlern.
  Der Anbieter ist Signify GmbH Deutschland (Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg). Signify behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit abzubrechen oder diese Bedingungen durch Neu
