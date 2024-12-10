Wechsel zur Hue Bridge Pro

Du möchtest auf die Hue Bridge Pro aufrüsten? In diesem Leitfaden erfährst Du alles Wissenswerte über den Wechsel von Deiner aktuellen Hue Bridge zur neuen Hue Bridge Pro.

Einrichtung Deiner neuen Hue Bridge Pro

Bist Du bereit für die neue Hue Bridge Pro? Folge einfach den Schritten in diesem Link, um das Gerät einzurichten und optimal zu nutzen.

Erste Schritte für die Übertragung

Sobald Du Deine Hue Bridge Pro über die Hue App eingerichtet hast, wirst Du aufgefordert, die Inhalte Deiner bisherigen Hue Bridge zu übertragen. Du kannst die Übertragung sofort durchführen oder verschieben, wenn Du keine Zeit hast oder wenn Dein System noch nicht für die Übertragung vorbereitet ist, weil es einige Bedingungen nicht erfüllt. Die meisten Geräte und Konfigurationen werden automatisch übertragen, allerdings gibt es einige Ausnahmen.

Übertragung mehrerer Hue Bridges

Demnächst kannst Du die Inhalte mehrerer Hue Bridges auf Deine Hue Bridge Pro übertragen. Gegenwärtig unterstützt das System jedoch nur die automatische Übertragung einer einzelnen Hue Bridge. Je nach Situation kannst Du Deine zusätzlichen Hue Bridges unverändert weiterverwenden. Sie bleiben davon unberührt, bis diese Funktion verfügbar ist. Alternativ kannst Du deren Inhalte und Geräte manuell auf Deine Hue Bridge Pro übertragen. Deine Hue Bridge Pro bleibt in jedem Fall funktionsfähig und Du kannst neue Funktionen wie MotionAwareTM weiterhin nutzen.

Was wird automatisch übertragen?

Geräte

Hue Lampen, Smart Plugs, Schalter, Sensoren, Kameras, Türklingelkameras und Gongs (müssen mit Strom versorgt, in Reichweite und auf dem neuesten Stand der Software sein).

Friends of Hue-Geräte: Die Einstellungen werden übertragen, aber Du musst sie manuell neu hinzufügen (also Lampen, Leuchten, Schalter, Stecker usw., die nicht von Philips Hue stammen).

SmartLink-Geräte: Werden nicht von der Hue Bridge Pro unterstützt.

Konfigurationen

Namen und Einstellungen von Geräten

Räume und Zonen

Szenen

Automatisierungen

Verhalten von Zubehör

Entertainment-Einstellungen

Sicherheitseinstellungen

App-spezifische Einstellungen (z. B. Widgets, fotobasierte Szenen, Sortierreihenfolge)

Konfigurationen der Apps von Drittanbietern: Diese müssen erneut mit der Hue Bridge verknüpft werden. (Wende Dich bei Problemen bitte an den Support der jeweiligen App.)

Integrationen und Kompatibilität

Spotify: Wird automatisch übertragen.

Apple HomeKit: Eine erneute Verbindung ist nur über Matter mit der Hue Bridge Pro möglich

Sync-Apps für TV/PC: Die Konfiguration wird automatisch übertragen.

Was Du vor der Übertragung wissen musst:

Ein Konto und ein Zuhause: Beide Hue Bridges müssen mit demselben Konto und Zuhause verknüpft und auf dem neuesten Stand der Software sein.

App-Nutzung: Halte die Hue App während der Übertragung geöffnet und Dein Smartphone entsperrt. Das gilt insbesondere für die ersten ein bis zwei Minuten. Die Übertragung wird voraussichtlich bis zu 30 Minuten dauern, je nach Größe Deines Hue Systems.

Lampen: Sie leuchten auf, um die abgeschlossene Übertragung zu bestätigen.

Gerätekontrolle: Eingeschränkte Funktionalitäten und Geräte werden während der Übertragung nicht erreichbar sein.

Sicherheitssystem: Wird während der Übertragung deaktiviert. Aktiviere es anschließend wieder manuell.

Bitte vermeiden: Verwende während der Übertragung keine anderen Hue Apps oder Integrationen von Drittanbietern.

Datenschutz

Mit dem Start der Übertragung stimmst Du der Übertragung der Daten Deiner Hue Bridge über den Hue Cloud-Migrationsdienst gemäß unserem Datenschutzhinweis zu. Der Hue Cloud-Migrationsdienst ist ein gesicherter Cloud-Service mit Standort in Europa.

Deine personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Übertragung der Daten Deiner Hue Bridge auf eine neue Hue Bridge Pro verarbeitet. Zu den Arten von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, gehören: Nutzungsdaten, Gerätedaten, Konfigurationen, Integrationen, ungefähre Standortdaten (wenn der Nutzer Dienste oder Funktionen aktiviert hat, die davon Gebrauch machen).

Weitere Informationen über Deine Datenschutzrechte oder darüber, wie wir Deine personenbezogenen Daten verarbeiten und schützen, findest Du in unserem Datenschutzhinweis.





Fehlerbehebung bei der Übertragung

Störungen (z. B. Strom- oder Internetausfall): Die App führt Dich Schritt für Schritt durch die Wiederherstellung. Setze Deine Hue Bridge Pro falls erforderlich auf die Werkseinstellungen zurück und richte sie erneut ein.

Fehlende Geräte: Verbinde fehlende Geräte nach der Übertragung manuell (alle Einstellungen werden ebenso übertragen)

Keine Übertragungsoption: Überprüfe, ob sich beide Hue Bridges in demselben Hue Zuhause befinden.

Schritte nach der Übertragung

Alte Hue Bridge: Setze sie auf die Werkseinstellungen zurück, sobald die Übertragung bestätigt ist.

Häufige Fragen

Kann ich die Übertragung rückgängig machen?

Nein. Die Übertragung erfolgt in einer Richtung von der Hue Bridge der 2. Gen. zur Hue Bridge Pro.

Kann ich später übertragen?

Ja. Gehe in der Hue App auf: Einstellungen > Bridge Einstellungen.

Muss ich zu Hause sein?

Empfohlen, um alle Geräteprobleme zu lösen.

Ist Internet erforderlich?

Ja. Die App benachrichtigt Dich, wenn es Probleme mit der Verbindung gibt.

Wende Dich bitte an unseren Kundendienst, wenn Du auf Probleme stößt oder weitere Hilfe benötigst, .