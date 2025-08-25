Die Einrichtung mit einem QR-Code ist für alle Produkte von Philips Hue gleich. Du kannst daher alle Deine Hue Geräte gleichzeitig scannen und einrichten.
Einrichtung des Hue Smarten Gongs
Bevor Du startest: Lies das zuerst!
1. Möchtest Du mehr als ein Hue Gerät hinzufügen?
Halte alle Geräte griffbereit! Du scannst alle ihre QR-Codes im selben Schritt.
2. Hast Du schon die Hue App?
Lade sie aus dem App Store Deines Smartphones herunter.
Verbindung mit einer Hue Bridge
Anleitung zur Installation des Hue Smarten Gongs
Deine Hue Bridge sollte verbunden und zur Hue App hinzugefügt sein.
Du hast das noch nicht gemacht? So richtest Du die Hue Bridge ein.
1. Öffne die Hue App.
2. Tippe in der Registerkarte Zuhause auf das Symbol mit den drei Punkten (…). Tippe dann auf Lampen hinzufügen
Hinweis: Alternativ kannst Du auch auf die Registerkarte Einstellungen gehen und dann auf Geräte tippen. Tippe auf das blaue Pluszeichen (+) oben rechts.
3. Wähle ein Zimmer, zu dem Du den Hue Smarten Gongs hinzufügen möchtest.
4. Scanne den QR-Code.
Du möchtest weitere Hue Geräte hinzufügen? Dann kannst Du diese jetzt auch direkt scannen. Tippe auf Weiter, nachdem Du sie alle erfolgreich gescannt hast.
5. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Die App erklärt Dir die abschließenden Schritte zum Einrichten und Anpassen Deines Hue Smarten Gongs.
Wenn Du eine Verbindung mit der Hue Secure Türklingelkamera herstellen möchtest, sieh Dir bitte die entsprechende Seite an.
Verbindung ohne eine Hue Bridge
Anleitung zur Installation des Hue Smarten Gongs
1. Öffne die Hue App.
2. Richte Deine Konto- und App-Einstellungen nach den Anweisungen auf dem Bildschirm ein.
3. Wenn Du aufgefordert wirst, eine Hue Bridge hinzuzufügen, tippe auf Nein.
4. Scanne den QR-Code.
5. Folge den Anweisungen zum Hinzufügen, Einrichten und Anpassen Deines Hue Smarten Gongs.
Wenn Du eine Verbindung mit der Hue Secure Türklingelkamera herstellen möchtest, sieh Dir bitte die entsprechende Seite an. Achte außerdem darauf, dass sich beide Geräte in einem Abstand von maximal 20 Metern zueinander befinden.
Brauchst Du Hilfe?
Lies unsere FAQ oder kontaktiere den Support.
