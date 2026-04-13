Clé de sécurité de sonnette Hue filaire
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À propos du Clé de sécurité de sonnette Hue filaire
Vis perdue ou endommagée ? Remplacez la vis de sécurité de votre sonnette vidéo filaire par cette vis. Outil de sécurité inclus pour une installation simplifiée
- Pièce de rechange
- Pour sonnette vidéo filaire
- Comprend un outil de sécurité et une vis
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103190024
Design et finition
- Couleur
- Acier inoxydable
- Matériaux
- Métal
Divers
- Type
- Pièces de rechange
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103190024
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,02 kg
- Hauteur
- 86 mm
- Longueur
- 52 mm
- Largeur
- 28 mm
- Code 12NC
- 929004294701
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103190024
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 4,6 mm
- Longueur totale
- 5,4 mm
- Largeur totale
- 2 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Diamètre
- 5,4 mm
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement