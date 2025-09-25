Aide
Gros plan de l'avant de Hue Bridge Pro

Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.

Version

Points forts du produit

  • Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
  • Utilisez les lampes comme motion sensors avec MotionAware™
  • Donne accès à l'intégration de sécurité et d'éclairage immersif Hue Sync
  • Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel de votre produit

Bridge ou Bridge Pro ?

Utilisez notre guide de comparaison rapide pour trouver le système de contrôle d'éclairage pour maison connectée qui répond le mieux à vos besoins.

Bridge

Bridge Pro

Taille de l'installation d'éclairage connecté

Installation moyenne
Grande installation

Nombre maximal de lampes par Bridge

50
150+

Nombre maximal d'accessoires par Bridge

12
50+

Capacité de stockage et vitesse de réponse pour les scénarios de lumière

Grande capacité, réponse rapide
Très grande capacité - capacité 3 fois supérieure Ultra-rapide - 5 fois plus rapide que Bridge

MotionAware™ Utiliser les lampes comme détecteurs de mouvement

Créer des automatisations

Connexion Internet

Connecté par câble Ethernet au routeur
Connecté par câble Ethernet ou via le Wi-Fi au routeur

Emplacement

Près du routeur
N'importe où dans la maison

Protection du système Sécurité Zigbee

Cryptage AES-128 bits par appareil
Cryptage intégral du système AES-128 bits avancé utilisant Zigbee Trust Center

Nouveau
Nouveau
Hue Bridge
Nouveau
Créez un kit
Nouveau
Exclusive
Article presque épuisé

Créez un kit
Nouveau
Créez un kit
Libérez tout le potentiel de votre éclairage connecté

Le Bridge permet de vivre des expériences de maison connectée innovantes et exceptionnelles.​

Nouveaux systèmes de commande d'éclairage pour maison connectée Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge.

Contrôle tout-en-un

Le Bridge offre nos fonctions les plus avancées et les plus appréciées dans l'application Philips Hue.

Un couple regarde la télévision avec l'éclairage immersif pour téléviseur qui s'illumine d'une lumière connectée rouge, orange et jaune.

Synchronisation des lampes

Grâce à Hue Sync, vous pouvez synchroniser vos lampes avec votre téléviseur, la musique et les jeux.
Une caméra filaire Hue Secure surveille un espace extérieur éclairé par une lumière connectée, blanche et brillante.

Sécurité pour maison connectée

Configurez un système Hue Secure avec des caméras et des détecteurs qui fonctionnent parfaitement avec vos lampes.
Une terrasse de jardin est illuminée par l'éclairage connecté Philips Hue dans des tons roses et blanc chaud.

Éclairage extérieur

Étendez votre système d’éclairage connecté et de sécurité à vos espaces extérieurs.
Un salon est éclairé dans les tons roses et violets par la lumière connectée projetée par le Hue Play wall washer.

Contrôle de toute la maison de n'importe où

Grâce à Hue Bridge et Hue Bridge Pro, vous accédez à votre système de maison connectée depuis n'importe quel endroit via l'application Hue. Contrôlez vos lampes, recevez des notifications de sécurité ou programmez simplement votre système pour qu'il fonctionne avec des automatisations.

Une personne entre dans une pièce où une zone de mouvement Hue MotionAware a été configurée pour la détection de mouvement.

Hue MotionAware™

Cette nouvelle fonctionnalité exclusive à Bridge Pro permet à votre système d'éclairage de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant trois ou quatre lampes dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche les lampes que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement en plus !

Une Hue Chip Pro à l'intérieur d'un nouveau Hue Bridge Pro pulse des courants d'énergie bleus et roses.

Capacité accrue, processeur plus rapide

Par rapport à Bridge, Bridge Pro offre une capacité trois fois supérieure, la prise en charge de plus de 150 lampes, de plus de 50 accessoires et de 500 scénarios, ainsi que des temps de réponse cinq fois plus rapides grâce à Hue Chip Pro.

Un nouveau système de contrôle d'éclairage intérieur Hue Bridge Pro en noir, posé sur une table et comportant un symbole de cadenas pour la sécurité Zigbee.

Sécurité Zigbee

Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté.

Questions et réponses

À quoi sert le Philips Hue Bridge ?

Quelle est la différence entre Bridge Pro et Bridge ?

Puis-je connecter Bridge Pro via le Wi-Fi au lieu d'utiliser un câble Ethernet ?

Puis-je utiliser Bridge Pro avec l'ensemble de mes lampes et accessoires Philips Hue ?

Assistance Hue

Besoin d'aide ?

Le service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Accéder à l'assistance

