Ajoutez une pincée d'intelligence à l'éclairage de votre cuisine ! Quels que soient vos goûts, Philips Hue vous aide à apporter un peu plus de personnalité (et de couleur) à votre cuisine.
Luminaires pour cuisine : jour et nuit
Avec les luminaires pour cuisine connectés, cuisiner n'a jamais été aussi facile et agréable ! Utilisez des tons vifs pour vous concentrer sur l'élaboration de votre plat et des tons chauds plus doux lorsque vous passez à table.
Les meilleurs luminaires de cuisine pour un éclairage quotidien
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
159,99 €
Hue White Ambiance
Plafonnier de grande taille Enrave
259,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
69,99 €
Hue White
Kit de démarrage E27
Éclairage de cuisine en fonction des tâches ou de l'ambiance
Avec un éclairage de cuisine connecté, le cœur de votre maison s'adapte à tout. Une lumière blanche éclatante convient à la préparation des repas, tandis que des tons plus doux transforment la pièce en un espace accueillant.
Meilleurs luminaires de cuisine pour un éclairage d'ambiance
Hue
Rail Perifo 1 m
69,99 €
Inspiration d'éclairage
Découvrez d’autres façons d’utiliser les éclairages connectés Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue
Guide de l'éclairage de cuisine connecté
Quelle couleur de lumière convient le mieux pour une cuisine ?
Comment apporter plus de lumière à une cuisine sombre ?
Quel est le meilleur éclairage pour un îlot de cuisine ?
Plus d'idées d'éclairage connecté pour la cuisine
6 idées d’éclairage pour la cuisine
Les meilleures idées d'éclairage pour la cuisine par les experts de Hue. Illuminez tous les espaces de votre cuisine pour vous aider à cuisiner, décorer, vous détendre et socialiser.
Guide de l'éclairage encastré pour la cuisine
Un éclairage encastré convient à tous les types de cuisines. Besoin d'inspiration ? Lisez notre guide sur la meilleure façon d'utiliser l'éclairage encastré dans votre cuisine