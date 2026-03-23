Plus lumineuses, plus affirmées et plus efficaces que jamais !
La technologie de pointe s'allie à une conception flexible pour créer un éclairage d'ambiance et fonctionnel qui s'adapte parfaitement à tous les espaces.
Rubans LED intelligents Philips Hue
Plus lumineuses, plus affirmées et plus efficaces que jamais !
Rubans LED pour toutes les ambiances et tous les espaces
Réinventez votre intérieur grâce à un fin trait de lumière
Comparez nos rubans LED intelligents Hue
Quels rubans LED sont faits pour vous ? Découvre-le grâce à ce guide de comparaison rapide.
Flux ultra-lumineuxAcheter un éclairage ultra-brillant
Blanc et dégradé de couleurs
Type de LED
Distribution de lumière
Lumen
Pièce
Conception du ruban LED
Placement
Protocole de communication
Peut être découpé sur mesure
Les pièces coupées peuvent être reconnectées
Extensible
Fonctionne dans un espace de divertissement
Durée de vie
Comparer les rubans LED intelligents Hue Essential
Notre gamme abordable de bandes lumineuses essentielles est un excellent moyen de commencer ou d'étendre ton installation. Utilise notre guide pratique pour les comparer.
Ruban LED EssentialAcheter les rubans LED Essential
Ruban LED flexible EssentialAcheter les rubans LED Flex
Blanc et dégradé de couleurs
Type de LED
Distribution de lumière
Pièce
Conception du ruban LED
Emplacement
Peut être découpé sur mesure
Les pièces coupées peuvent être reconnectées
Extensible
Fonctionne dans un espace de divertissement
Protocole de communication
Durée de vie
Meilleurs ventes de rubans LED Hue
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Extension de ruban LED Hue Flux 2 m
39,99 €
Ruban de lumière
Ruban LED flexible Hue Essential 5 m
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Connecteur flexible Hue Flux, lot de 4
29,99 €
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Lightstrip d'extérieur Neon 5 m
199,99 €
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Connecteur d'angle Hue Flux, lot de 4
19,99 €
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Attache Hue Flux, lot de 10
11,99 €
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Câble d'extension de ruban LED Hue Flux 5 m
14,99 €
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Connecteur Hue Flux, lot de 4
14,99 €
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Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds
249,99 €
Idées d'éclairage tirées de la vie réelle
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