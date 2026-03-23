Blanc et dégradé de couleurs

Type de LED

RGBWWIC

RGBWWIC

RGBWWIC

Distribution de lumière

Indirecte

Indirecte

Directe

Lumen

1200 - 2000 (selon la longueur)

2900 - 6000 (selon la longueur)

2400 - 4800 (selon la longueur)

Pièce

Salon, chambre à coucher

Cuisine, salle à manger, bureau, entrée/couloir

Convient à toutes les pièces, options de placement illimitées

Conception du ruban LED

Manchon en silicone transparent avec LED visibles

Manchon en silicone transparent avec LED visibles

Manchon en silicone mat, aucune LED visible, diffusion uniforme de la lumière

Placement

Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade

Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade

Visible pour un éclairage direct, dissimulé pour un effet d'éclairage de façade

Protocole de communication

Bluetooth / Zigbee

Bluetooth / Zigbee

Bluetooth / Zigbee

Peut être découpé sur mesure

Les pièces coupées peuvent être reconnectées

Extensible

Fonctionne dans un espace de divertissement

Durée de vie

25 000 heures

25 000 heures

25 000 heures