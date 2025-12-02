Qu'il s'agisse d'un dîner romantique, d'une réunion de famille ou d'une journée de travail à domicile, Philips Hue vous propose des luminaires pour salle à manger connectés qui conviennent à toutes les occasions.
Transformez vos repas grâce aux luminaires pour salle à manger
Vous avez envie de recréer une ambiance de restaurant à la maison ? Pour jouir d'un dîner aussi intime ou animé que vous le souhaitez, il vous suffit d'appuyer sur l'application Philips Hue. Vous pouvez définir des tons chaleureux et confortables pour un repas en semaine ou opter pour des couleurs vives et amusantes lors d'un dîner entre amis.
Éclairez votre salle à manger pour recevoir vos convives
Chaque réunion doit avoir la bande son qui lui convient. Avec Philips Hue, vous pouvez faire danser les lumières de votre salle à manger au rythme de la musique.
Les meilleurs luminaires de salle à manger pour recevoir vos invités
Inspiration d'éclairage
Découvrez d’autres façons d’utiliser les éclairages connectés Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue
Guide de l'éclairage salle à manger
Quelle lumière colorée convient le mieux aux salles à manger ?
Quelle doit être la hauteur d'un luminaire de salle à manger suspendu au-dessus d'une table ?
Faut-il assortir les luminaires de la salle à manger et ceux de la cuisine ?
Plus d'idées d'éclairage salle à manger connecté
Conseils d'éclairage de plan de travail
L’éclairage sous un meuble est une façon élégante d’ajouter une ambiance et de fournir un éclairage dans votre pièce. Découvrez comment utiliser au mieux les bandes lumineuses LED sous vos meubles.
Comment l'éclairage intelligent peut transformer votre expérience immersive dans la salle à manger
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est l'éclairage connecté ? Voici une présentation simple du fonctionnement des lampes connectées et de ce qu'elles permettent de faire.