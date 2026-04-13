Intégrez vos lampes non connectées à votre écosystème Philips Hue pour un contrôle facile et pratique. L'interrupteur filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes et luminaires traditionnels en plus de vos lampes Hue existantes, pour une expérience homogène. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes en lampes connectées ! Avec la version à 2 canaux, contrôlez deux groupes de lampes indépendamment dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis votre interrupteur mural. Définissez des minuteries et des programmes adaptés à votre routine quotidienne. Le module compact s'installe derrière l'interrupteur traditionnel et il est alimenté par secteur, sans nécessiter de pile. Grâce à l'écosystème Hue, basé sur un réseau Zigbee fiable, vous gardez le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Transforme les lampes non connectées en lampes connectées

Contrôlez des lampes connectées et non connectées

Réglez des minuteries et des programmes

Sans pile, câble neutre requis

Faites-en plus avec un Hue Bridge