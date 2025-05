Profitez d’une lumière puissante et colorée, d’une caméra 1080p intégrée avec vision nocturne et de la possibilité de voir ce qui se passe et de contrôler la lumière directement depuis l’application Philips Hue. Installez-la à l’extérieur pour surveiller votre maison en temps réel et déclenchez une alarme pour avertir les personnes indésirables potentielles.