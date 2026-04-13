Grand lampadaire Hue Play

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Grand lampadaire Hue Play
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À propos du Grand lampadaire Hue Play

Le lampadaire Play est le premier pas idéal vers le monde du divertissement Hue. Synchronisez-le avec les films, les jeux et la musique sur votre télévision pour créer un dégradé coloré d'effets d'éclairage de façade correspondant à l'action à l'écran. Ajoutez plus de lampes Hue à votre espace de divertissement pour profiter d'une expérience surround immersive, avec une correspondance précise des couleurs grâce à Chromasync. Avec son format compact et sa hauteur de 135 cm, le lampadaire Play s'installe facilement de chaque côté du meuble TV, dans les angles ou derrière le canapé.

  • Effet de lumière dégradé RGBWWIC
  • Correspondance précise des couleurs Chromasync
  • Conçu pour une mise en place facile
  • Connectez-vous via la HDMI sync box ou l'application TV
  • Contrôlez et personnalisez avec Hue Bridge
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