Le lampadaire Play est le premier pas idéal vers le monde du divertissement Hue. Synchronisez-le avec les films, les jeux et la musique sur votre télévision pour créer un dégradé coloré d'effets d'éclairage de façade correspondant à l'action à l'écran. Ajoutez plus de lampes Hue à votre espace de divertissement pour profiter d'une expérience surround immersive, avec une correspondance précise des couleurs grâce à Chromasync. Avec son format compact et sa hauteur de 135 cm, le lampadaire Play s'installe facilement de chaque côté du meuble TV, dans les angles ou derrière le canapé.

Effet de lumière dégradé RGBWWIC

Correspondance précise des couleurs Chromasync

Conçu pour une mise en place facile

Connectez-vous via la HDMI sync box ou l'application TV

Contrôlez et personnalisez avec Hue Bridge