Style traditionnel et caractéristiques modernes de l’éclairage intelligent avec la flamme blanc chaud Philips Hue. Profitez d'un éclairage doux aux nuances blanc chaud pour une ambiance et une décoration parfaites. La gradation basse permet de réduire l'intensité de l'ampoule à seulement 2 % de sa luminosité totale. L'ampoule est désormais plus efficace que la génération précédente, tandis que la compatibilité Matter permet une connectivité transparente avec d'autres appareils intelligents. Contrôlez vos appareils via l'application Hue ou commande vocale avec un assistant intelligent. Encore plus de fonctions d'éclairage intelligent avec un Hue Bridge : contrôle à distance, automatisations et simulation de présence.

Jusqu’à 470 lumens

Lumière blanche chaude et douce

Luminosité variable jusqu'à 0,2 %

Application et commande vocale