- L'offre est réservée aux produits en déstockage sélectionnés et reste valable tant qu'il y a du stock.
- La remise est directement appliquée au prix du produit affiché sur la page de déstockage.
- Cette offre:
a. Est soumise à la disponibilité des stocks.
b. Ne peut pas être combinée avec une autre offre de la boutique en ligne Hue.
c. Est sujette à des modifications de prix et/ou de produits, ainsi qu'à des erreurs typographiques, d'impression ou de mise en page..
- Le promoteur, Signify France, se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions générales en les republiant. Toute modification apportée à ces conditions générales ne s'appliquera qu'aux commandes passées après la publication des changements.
Offre
Plafonnier Still
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 99,99, le prix d'origine est € 199,99
Offre
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Le prix actuel est € 74,99, le prix d'origine est € 149,99
Offre
Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + bouton connecté
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Contrôle avec bouton connecté
Philips Hue Bridge inclus
Le prix actuel est € 94,99, le prix d'origine est € 189,99
Offre
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour trois moniteurs 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Le prix actuel est € 129,99, le prix d'origine est € 259,99
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Lightstrip extérieur 5 mètres
1 x 5 mètres lightstrip
Éclairage blanc et coloré
Bloc d'alimentation fourni
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est € 119,99, le prix d'origine est € 239,99
Offre
Plafonnier Still
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 99,99, le prix d'origine est € 199,99
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Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Le prix actuel est € 99,99, le prix d'origine est € 199,99
Offre
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour trois moniteurs 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Le prix actuel est € 119,99, le prix d'origine est € 299,99
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Candle - E14 smart bulb
Éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Le prix actuel est € 17,49, le prix d'origine est € 34,99
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