Prix

Un salon éclairé par une gamme de lampes intelligentes Philips Hue faisant la promotion de la vente de liquidation Last Chance.

Produits d'éclairage en déstockage

Profitez de prix spéciaux sur une sélection de luminaires connectés Philips Hue, d'appareils d'éclairage et d'accessoires. Découvrez un éclairage connecté haut de gamme à des prix avantageux, avec de nouvelles offres ajoutées régulièrement.

Un salon éclairé par une gamme de lampes intelligentes Philips Hue faisant la promotion de la vente de liquidation Last Chance.

Produits d'éclairage en déstockage

Profitez de prix spéciaux sur une sélection de luminaires connectés Philips Hue, d'appareils d'éclairage et d'accessoires. Découvrez un éclairage connecté haut de gamme à des prix avantageux, avec de nouvelles offres ajoutées régulièrement.

9 produits
Offre
Gros plan de l'avant de Plafonnier Still

Plafonnier Still

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Offre
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Offre
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + bouton connecté

Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + bouton connecté

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Contrôle avec bouton connecté
Philips Hue Bridge inclus
Offre
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour trois moniteurs 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge
Offre
Gros plan de l'avant de Lightstrip extérieur 5 mètres

Lightstrip extérieur 5 mètres

1 x 5 mètres lightstrip
Éclairage blanc et coloré
Bloc d'alimentation fourni
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Offre
Gros plan de l'avant de Plafonnier Still

Plafonnier Still

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Offre
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Offre
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

Hue Play gradient lightstrip pour PC

Conçu pour trois moniteurs 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Offre
Gros plan de l'avant de Candle - E14 smart bulb

Candle - E14 smart bulb

Éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Télécharger la fiche produit
1-9 sur 9

Guide de nos produits d'éclairage

Quels produits sont inclus dans les offres de déstockage Philips Hue ?

À quel rythme les articles d'éclairage Philips Hue en déstockage sont-ils renouvelés ?

Puis-je trouver des luminaires connectés et des accessoires sur cette page de déstockage en quantité limitée ?

Est-ce que les articles Philips Hue disponibles sur la page de déstockage bénéficient d'une garantie ?

Conditions générales de déstockage

  1. L'offre est réservée aux produits en déstockage sélectionnés et reste valable tant qu'il y a du stock.
  2. La remise est directement appliquée au prix du produit affiché sur la page de déstockage.
  3. Cette offre: 
        a. Est soumise à la disponibilité des stocks.
        b. Ne peut pas être combinée avec une autre offre de la boutique en ligne Hue.
        c. Est sujette à des modifications de prix et/ou de produits, ainsi qu'à des erreurs typographiques, d'impression ou de mise en page..
  4. Le promoteur, Signify France, se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions générales en les republiant. Toute modification apportée à ces conditions générales ne s'appliquera qu'aux commandes passées après la publication des changements.
  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay