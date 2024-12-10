Guide complet pour les solutions murales encastrées Hue
Philips Hue propose quatre produits muraux encastrés conçus pour vous offrir un contrôle flexible et intelligent sur votre éclairage. Ils présentent des similitudes, mais chacun d'entre eux fonctionne différemment, en fonction du type de lampes dont vous disposez et du câblage disponible chez vous.
Ce guide présente les quatre produits, les compare et vous donne les détails d'installation, de compatibilité et de dépannage dont vous avez besoin.
1. Modules d'éclairage connecté (deux versions)
Ces modules fonctionnent avec Philips Hue et d'autres lampes connectées Zigbee. Vous pouvez les contrôler grâce à votre interrupteur mural existant, sans couper les ampoules du courant.
1A. Module d'interrupteur mural filaire (version filaire)
Gardez vos lampes Hue accessibles. Connectez votre interrupteur mural existant afin qu'il puisse contrôler les scénarios d'éclairage Hue, les pièces/zones, et les automatisations tout en gardant les ampoules connectées reliées au courant en permanence.
Caractéristiques principales
- Fonctionne avec les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee compatibles
- Nécessite un Hue Bridge
- Fonctionne avec les interrupteurs à bascule, à levier et à bouton-poussoir
- Installation unique, pas besoin de remplacer la batterie
- Nécessite un fil neutre
Notes de compatibilité
Non compatible avec :
- Variateurs rotatifs existants
- Plaques d'interrupteur de courant/d'éclairage combinées
- Lumières non connectées
Éléments importants sur l'installation
- Nécessite un câblage dans votre boîtier mural :
o 1 à 2 fils de charge (selon qu'il s'agit d'un interrupteur à un ou deux boutons)
O Fil neutre
O 2x Fil de ligne
- Connecteur à enfichage à 5 bornes inclus dans l'emballage pour l'alimentation au courant
La taille de fil et la longueur de bande appropriées pour le connecteur d'épissure fourni :
· Section du conducteur : solide : 0,75 à 4mm²
· Longueur du conducteur dénudé : 11mm
- Suivez l'intégration dans l'application Hue
1B. Module d'interrupteur mural alimenté par pile (version pile)
Offre les mêmes avantages de contrôle intelligent de la lumière que la version câblée sans nécessiter de fil neutre.
Caractéristiques principales
- Alimentation par piles (pas de câblage requis), type de pile CR2450
- Fonctionne avec les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee
- Nécessite un Hue Bridge
- Autonomie de la batterie : au moins 5 ans (alerte de batterie faible affichée dans l'application Hue)
Notes de compatibilité
- Fonctionne avec les interrupteurs à bascule, à levier et à bouton-poussoir
- Non compatible avec les interrupteurs à variateur intégré ou les plaques combinées prise/interrupteur.
- Fonctionne avec les configurations d'interrupteurs à simple allumage et va-et-vient (si les autres interrupteurs sont également connectés aux modules)
Points forts de l'installation
- Le raccordement au neutre n'est pas requis (compatible avec le câblage présent dans votre mur)
- Mettez toujours le disjoncteur hors tension avant toute intervention électrique, y compris le retrait de l'interrupteur
- Utilisez le connecteur à poussoir fourni pour maintenir l'alimentation des ampoules connectées
- Ne rallongez pas les fils fournis
- Le module peut clignoter si les fils se touchent pendant l'installation, c'est normal
- Terminez l'installation physique avant de l'ajouter dans l'application Hue
2. Interrupteur filaire (deux versions Allumé/Éteint ou variateur) – pour les lampes non connectées
Un produit conçu pour les ampoules de lampes traditionnelles, les transformant en lumières connectées contrôlables dans l'écosystème Hue.
Ajoute une commande connectée allumé/éteint ou à variateur aux lampes non connectées.
Caractéristiques principales
- Version Allumé/Éteint → pour les lampes non gradables
- Version variateur → pour les lampes non gradables
- Prise en charge du Bluetooth (limitée, veuillez lire plus de détails ici)
- Compatible avec Matter (en tant que lumière)
- Disponible en versions1 ou 2 canaux (activé/désactivé uniquement) :
La version à 1 canal permet de contrôler un groupe de lampes (un seul interrupteur), tandis que celle à 2 canaux permet de contrôler 2 groupes de lampes indépendamment (double interrupteur), via l'interrupteur lui-même ou l'application Hue. Par exemple, sur un double interrupteur, un interrupteur contrôle les lampes de votre salon, tandis que l'autre contrôle celles de votre salle à manger. Le Dimmer Switch câblé est actuellement disponible pour 1 canal.
Notes de compatibilité
N'est pas destiné :
- À mélanger différents types de charge sur le même interrupteur câblé.
- Aux mécanismes Dimmer Switch rotatifs
Câblage nécessaire
- Interrupteur Allumé/Éteint → requiert un fil neutre
- Variateur d'intensité → fonctionne avec ou sans neutre (neutre de préférence / Sans fil neutre, la lumière est moins vive, et certaines ampoules LED peuvent ne pas fonctionner correctement, un condensateur de dérivation peut donc s'avérer nécessaire).
Comportement de gradation
- À bascule → Vous ne pouvez pas faire varier vos lampes de la manière traditionnelle. Néanmoins, vous pouvez régler la luminosité via l'application Hue et configurer des scénarios pour obtenir des niveaux de luminosité différents, de sorte à pouvoir régler l'intensité des lumières en appuyant sur l'interrupteur pour déclencher les scénarios.
- Bouton-poussoir → compatible avec la variation par appui long
- Compatible uniquement avec les ampoules à intensité variable
Éléments importants sur l'installation
- Pas de connecteur à poussoir requis
- Interrupteur (1 canal) / Dimmer Switch (1 canal)
o 1 fil de charge
o 1 fil neutre
o Interrupteur 1 fil
- de phase (2 canaux)
o 2 fils de charge
o 1 fil neutre
o 1 fil de phase
Le calibre de fil et la longueur de bande appropriés pour les blocs de jonction :
· Section du conducteur : solide : 0,75 à 2,5 mm²
· Longueur du conducteur dénudé : 9 - 10 mm
3. Aperçu de la comparaison
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Module d'interrupteur mural à batterie (lampes connectées)
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Module d'interrupteur mural câblé (lampes connectées)
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Module d'interrupteur mural câblé (lampes non connectées)
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Lampes compatibles
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Lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee
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Lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee
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Lampes traditionnelles*
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Un Bridge est nécessaire
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Oui
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Oui
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Non. (Fonctionnalité limitée sans Bridge. Découvrez plus de détails ici)
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Câblage
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Aucun fil neutre n'est nécessaire
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Câblé, fil neutre requis
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Marche/arrêt câblé : fil neutre nécessaire
Variateur câblé : fonctionne avec ou sans câble neutre (neutre préféré)
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Source d'alimentation
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Batterie (5 ans et plus)
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Secteur
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Secteur
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Compatibilité des interrupteurs
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À bascule, à levier et à bouton-poussoir
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Basculement de scène
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L'interrupteur fait défiler jusqu'à 3 scénarios assignés à intervalles de 3 secondes
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Variation
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Appui long sur le bouton-poussoir ; scénarios
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Appui long sur le bouton-poussoir ; scénarios
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Dépend de la version + du type d'ampoule
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Compatible avec Matter
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Non, uniquement via Bridge
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Non, uniquement via Bridge
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Oui (en tant que lampe)
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Bluetooth
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Non
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Non
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Oui (limité)
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Canaux
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Non applicable
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Non applicable
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1 ou 2 canaux (marche/arrêt), 1 canal (variateur)
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Dimensions
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43 × 38 × 10 mm
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41 × 37 × 15 mm
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41 × 37 × 17 mm
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Vidéos explicatives
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Guide d'installation
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Notes d'application pour les installateurs
Exigences de charge :
* Le module d'interrupteur marche/arrêt est compatible avec :
· Sources lumineuses LED (jusqu'à 400W)
· Lampes à incandescence (jusqu'à 6A)
· Lampes fluorescentes (jusqu'à 6A)
· Convertisseur électronique abaisseur de tension pour les lampes à incandescence à très basse tension (jusqu'à 6A)
Il ne peut pas être utilisé avec des moteurs ou des installations de chauffage
Tandis que le module Dimmer Switch est compatible avec :
· Les sources de lumière LED HV (phase montante : 5 - 200W ; début de phase : 5 - 20W) ;
· Lampes à incandescence/lampes halogènes HV (phase montante : 20 - 200W ; début de phase : 20 - 150W) ;
· Convertisseur électronique abaisseur de tension pour les lampes à incandescence à très basse tension/lampes halogènes (phase montante : 5 - 200W ; début de phase : 5 - 20W)
Ne peut pas être utilisé avec les lampes fluorescentes / transformateur à noyau de ferrite avec lampes à incandescence/halogènes basse tension / moteurs ou installations de chauffage.
4. Avant l'achat / l'installation :
- Examinez comment votre interrupteur d'éclairage est installé pour déterminer si le module d'interrupteur mural câblé fonctionnera correctement avec le type d'interrupteur d'éclairage dont vous disposez.
- Pour les versions où un fil neutre est requis pour l'installation, nous vous recommandons de vérifier votre boîte de dérivation à l'avance. Si vous n'avez pas de fil neutre dans votre boîtier mural, dans certains pays, une autre boîte de dérivation peut être présente dans le plafond, où vous pourrez trouver le fil neutre.
- Il n'y a pas de fil neutre disponible ? Choisissez alors l'un des éléments suivants :
o Pour les ampoules non connectées : utilisez un variateur câblé qui fonctionne avec ou sans fil neutre ou remplacez l'ampoule par des lampes connectées Hue
o Pour les ampoules connectées : utilisez un interrupteur ou un variateur sur batterie plutôt que filaire.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans votre boîtier électrique pour que le module d'interrupteur mural câblé puisse y entrer.
5. Conseils d'installation : (pour tous les types)
- Coupez le disjoncteur
- Veillez à ce que personne ne rétablisse le courant pendant l'installation
- Couvrez les fils sous tension
- Prenez une photo du câblage existant
- Suivez les positions de câble indiquées dans le guide
- Dans le cas où un fil est inséré dans la mauvaise borne du module, il existe un moyen de déconnecter le fil de la borne. Insérez un tournevis dans la fente et poussez légèrement pour libérer le fil.
- Les appareils électriques doivent être installés et connectés uniquement par des personnes qualifiées en électricité. Les réglementations locales peuvent interdire de travailler sur des fils électriques sans l'intervention d'un professionnel. Consultez les autorités locales ou un électricien pour obtenir des conseils.
- Lancez l’application Hue pour scanner le code QR, qui se trouve sur le produit et dans le manuel. Puis, suivez ces instructions pour l'intégration. Une vidéo explicative montrant l'installation étape par étape y est également accessible. Une fois l'installation câblée terminée, vous pouvez revenir à l'application Hue et continuer la configuration.
6. Quel produit choisir ?
Choisissez le module d'interrupteur mural filaire si :
- Vous utilisez les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee
- Vous préférez une installation permanente câblée, sans avoir à remplacer une batterie à l'avenir
Choisissez un module d'interrupteur mural sur batterie si :
- Vous utilisez les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee
- Vous n'avez pas de fil neutre
- Vous souhaitez une installation plus simple
Choisissez un interrupteur câblé (marche/arrêt ou variateur) si :
- Vous utilisez des lampes non connectées et souhaitez que vos lampes et interrupteurs existants deviennent connectés
- Vous souhaitez que les lampes Matter soient compatibles ou une solution de secours Bluetooth
- Vous souhaitez contrôler des lampes connectées et non connectées de manière fluide dans l'écosystème Hue, via une seule application
7. Dépannage
Si l'appareil n'est pas accessible ou ne fonctionne pas :
- Vérifiez les étapes d'installation
- Assurez-vous que le disjoncteur est coupé avant le câblage et qu'il est remis une fois l'installation terminée
- Assurez-vous que les fils sont correctement placés dans les connecteurs
- Vérifiez le fonctionnement du bouton dans l'application Hue :
Cherchez la pièce attribuée ou allez dans Paramètres > Appareils > Interrupteurs. Si les pressions sur les boutons ne sont pas affichées, il se peut qu'il y ait un problème de connexion sans fil.
- Vérifiez les intégrations tierces :
Assurez-vous qu'aucune application tierce et aucune intégration de partenaire ne remplace vos paramètres Hue.
- Réinitialisez l'appareil dans l'appli :
Réinitialisez l'appareil pour le reconfigurer sans procéder à une remise en service complète.
- Retirez et rajoutez l'interrupteur :
Supprimez l'appareil du Hue Bridge, puis rajoutez-le et procédez à la configuration comme à votre habitude.
- Vérifiez le type d'interrupteur :
Assurez-vous que l'appareil est configuré avec le bon type d'interrupteur (à bascule ou à bouton-poussoir). Si ce n'est pas le cas, supprimez-le et rajoutez-le avec les bons paramètres.
Module de batterie uniquement
- Des alertes de batterie faible s'affichent dans l'application Hue
- Un contact accidentel avec le fil peut provoquer un clignotement, cela est normal pendant l'installation
Interrupteur câblé uniquement
- Lumières clignotantes → vérifiez le type d'ampoule, les exigences de charge et la compatibilité
Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle.