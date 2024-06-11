Tailles des ampoules : un guide pour choisir la bonne ampoule

Tous les culots d'ampoule et les raccords de base sont étiquetés avec un code composé de lettres et de chiffres. Avant d'acheter une nouvelle ampoule, examinez l'ampoule existante dans le luminaire pour vous assurer que vous achetez la bonne taille et le bon type d'ampoule pour vos besoins spécifiques.

La première lettre du code vous indique le type de culot de l'ampoule - par exemple, culot à baïonnette ou culot à vis Edison.

Les chiffres (en millimètres) vous indiquent le diamètre du culot, ou la distance entre les broches – par exemple B22, E27 ou GU10

Astuce : Il est important de noter si votre luminaire accepte des ampoules à vis ou à baïonnette, car celles-ci ne sont pas interchangeables.

Ampoules à baïonnette B22

Il s'agit d'une douilles qui équipe les anciens luminaires. Une ampoule à baïonnette comporte 2 broches qui dépassent sur le côté et a un diamètre du culot de 22 mm.

Si vous possédez des luminaires à baïonnette et souhaitez des ampoules connectées et pouvoir modifier la température de couleur de la lumière, l'ampoule B22 de Philips Hue est une bonne solution. Cette ampoule vous offre à la fois une lumière blanche chaude et colorée, est à intensité variable et peut être contrôlée avec l'application Hue ou des assistants vocaux. Cette ampoule équivaut à 60 W ; avec une durée de vie de 25 000 heures et est garantie deux ans. Le flux lumineux est de 806 lm à 4 000 K. La même ampoule est également disponible en blanc uni.