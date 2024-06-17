Rien n'évoque plus le mois de décembre que des lumières de Noël extérieures sur votre maison. Choisissez des couleurs assorties à l'extérieur de votre maison : installez des lumières plus grandes le long de l'avant du toit, puis des lumières plus petites en forme de glaçon en dessous pour un aspect net et épuré, ou utilisez des lumières arc-en-ciel pour une ambiance non traditionnelle.
Une idée lumineuse : les lumières extérieures connectées Philips Hue peuvent améliorer facilement votre configuration d’éclairage extérieur de Noël. Réglez des lumières extérieures, telles que les spots Lily que vous pouvez régler aux couleurs de Noël, pour vraiment donner à votre maison une ambiance festive.
Créez un thème traditionnel rouge et vert, optez pour une touche moderne avec une scène bleu argenté ou utilisez une palette de couleurs complètement différente pour Noël avec l'application Philips Hue. La façon dont vous décorez votre maison pour Noël vous est personnelle, y compris la façon dont vous utilisez les lumières connectées de Noël.
