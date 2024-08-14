Domotique avec éclairage intelligent

Pour automatiser votre domicile avec Hue Philips, il vous suffit de recourir à un Hue Bridge. Il s'agit d'un hub d'éclairage connecté que vous branchez tout simplement sur votre routeur Internet, et qui régit l'ensemble du système d'éclairage de votre maison.

Vous devrez également choisir une combinaison d'ampoules, de lampes, d'éclairages, de capteurs et de caméras connectés Philips Hue, en fonction de vos besoins. Si vous en êtes à votre première expérience avec Philips Hue, la manière la plus simple de bénéficier de la domotique est de vous équiper d'un Hue Bridge et d'une sélection d'ampoules LED et de lampes.

Pour une configuration plus avancée, pensez aux capteurs de mouvement intérieurs et extérieurs et aux caméras. Ce dispositif permettra de déclencher vos lumières par la détection de mouvement sans utiliser de temporisateur. (Bien sûr, vous pouvez choisir les fenêtres de temps pendant lesquelles vous souhaitez que les capteurs et les caméras soient actifs !) Outre le déclenchement automatique des lumières, les caméras Hue Secure peuvent vous envoyer des alertes afin que vous décidiez d'activer ou non vos lampes.

Une fois le matériel en place, il est temps de télécharger l'application hue sur votre smartphone. L'application est l'endroit où vous configurerez, contrôlerez et peaufinerez toutes vos automatisations.